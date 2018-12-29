Высота волн, вызванных цунами на Филиппинах, не представляет угрозы

Об этом сообщил Тихоокеанский центр по предупреждению цунами, который ранее предупредил о возможном цунами в связи с землетрясением.

Ранее у филиппинского острова Минданао на юге островного государства произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр находился в 196 км к юго-востоку от города Давао. Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало.