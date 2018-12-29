Для полного вывода американских войск из Сирии может понадобиться несколько месяцев
Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник из числа официальных лиц.
Он отметил, что сразу после объявления о выводе войск, сделанном президентом США Дональдом Трампом, было заявлено, что войска могут быть выведены в течение 30 дней. Однако по мере разработки планов вывода стало ясно, что темпы могут быть медленнее. Впрочем, окончательное решение пока не принято.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukrotomos 29 декабря 2018 | 08:39
Раз пиндосы затягивают значит что то мутят!