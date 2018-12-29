Полиция задержала 30 дворников, которые требовали от управы оплаты дополнительного труда

Об этом «Эху Москвы» рассказала местная жительница, продюсер проекта «Московский активист» Варвара Грязнова.

Дворников также заставляли выполнять работу, не относящуюся к их обязанностям, за нее тоже не платили, добавила Варвара Грязнова.