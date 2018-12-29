Полиция задержала 30 дворников, которые требовали от управы оплаты дополнительного труда
Об этом «Эху Москвы» рассказала местная жительница, продюсер проекта «Московский активист» Варвара Грязнова.
Дворников также заставляли выполнять работу, не относящуюся к их обязанностям, за нее тоже не платили, добавила Варвара Грязнова.
Комментарии12
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oldpartizan 29 декабря 2018 | 08:41
холопи взбунтовались?
где роССгвардия?
matsuvi 29 декабря 2018 | 08:42
Это же чистый экстремизм, требовать оплату труда.
luger_max_otto 29 декабря 2018 | 08:52
Дворники на Руси завсегда главной опорой режима и типо скрепой были- но у нынешнего режима хватило глупости и эту скрепу разогнуть.
merelymy 29 декабря 2018 | 09:16
— Была такая поэма у аль-Газзави. «Парламент птиц». Это о том, как тридцать птиц полетели искать птицу по имени Семург — короля всех птиц и великого мастера.
— А зачем они полетели искать короля, если у них был парламент?
— Это ты у них спроси. И потом, Семург был не просто королем, а еще и источником великого знания. А о парламенте так не скажешь.
— И чем все кончилось? — спросил Татарский.
— Когда они прошли тридцать испытаний, они узнали, что слово «Семург» означает «тридцать птиц».
— От кого?
— Им это сказал божественный голос
— А причем тут тридцать дворников, они же не летают?
— А ты получше подумай.
— Так что и тут без Девидсонов не обошлось? Ну, дела.
lenin3 29 декабря 2018 | 08:44
Не для того коренных заменяли гастарбайтерами,чтоб им(гастарбайтерам)зарплату платить...
arc1000i 29 декабря 2018 | 08:44
Оплаты дополнительного труда требовали или недовольны тем, что их заставили восемь часов, как положено, работать на одном участке, а они на нескольких оформились?
kir_pich_101 29 декабря 2018 | 08:45
Им стало доставаться все меньше денег.
Начальство гребет и наглеет. По всей стране так.
Правильно, надо отстаивать свои права, несмотря на то, какой ты национальности.
punyoshohlai 29 декабря 2018 | 08:45
Дворники требуют оплаты труда? У мэрии Москвы? Да как они посмели!
Да, и не дворники они после этого, а агенты ИГИЛ (запрещена в РФии)
opiatnovyi63 29 декабря 2018 | 08:49
А полиции какое дело до дворников? Они же не требовали изменить политический строй насильственным способом!
cimirse37 29 декабря 2018 | 08:56
Так уже давно их отпустили.
region62 29 декабря 2018 | 09:02
депортируйте их на историческую родину.
forum_participant 29 декабря 2018 | 09:03
Об этом Эху сказала одна местная жительница...
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Эхо теперь публикует новости по принципу : "Одна бабка сказала.." ?