Еще одного человека нашли живым после схода лавины на севере Хабаровского края

Сейчас его откапывают, сообщил ТАСС представитель золотодобывающего предприятия. Таким образом, количество спасенных увеличилось до семи. Двое погибли. Продолжаются поиски еще одного человека. Между тем, спасатели не смогли добраться до места происшествия из-за заносов на дорогах. Группа, которая выехала из Николаевска-на-Амуре на автомобилях «Урал», вынуждена вернуться назад. Работы будут вестись только силами сотрудников предприятия «Многовершинное», местной пожарной части и жителей, сказали в райадминистрации.

Снег обрушился этим утром на золотодобывающую штольню открытого типа в поселоке Многовершинный Николаевского района. Под завалами оказались 10 работников предприятия. В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности». Власти пообещали оказать помощь пострадавшим.