Бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями избавился еще от одного своего актива
Он продал одного из крупнейших девелоперов в России – компанию «Главстрой».
«Главстрой», входящая в десятку российских компаний по объему строительства многоквартирного жилья, больше не принадлежит холдингу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу девелопера. С апреля его владельцем является «Либра холдингс». За сколько новый собственник приобрел застройщика, не сообщается. При этом известно, что «Либра холдингс» в октябре также получила контроль еще над одним активом миллиардера – «Холдинговой компанией Главмосстрой» — в ее отношении сейчас ведется дело о банкротстве. Напомним, что Дерипаске, который весной попал под санкции США, пришлось снизить долю в холдинге En+, которому принадлежит 60% акций «Русала» — одного из крупнейших производителей алюминия в мире. Это было сделано, чтобы Соединенные Штаты отменили в их отношении ограничительные меры.
Напомним, что 20 декабря власти США объявили о намерении снять санкции с En+ и «Русала». При этом сам Олег Дерипаска по-прежнему останется в списке
Комментарии6
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chapter_2 29 декабря 2018 | 08:06
Санкции Минфина США оздоровляют компанию Русал и избавляют её от токсичного О.Дерипаски.
Любая компания, ориентированная на мировой рынок, должна соответствовать мировым стандартам.
На очереди Роснефть и И.Сечин?
mardxvar 29 декабря 2018 | 08:51
chapter_2: мысль - материальна. позабыл Олежка, как куражился с присягами на верность государству лет десять назад, мол, готов отдать все по первому свистку. А вот оно и вернулось. Только в "слегка переформатированном виде". Вот и выяснилось, какому государству Олежик на верность присягал и какое государство за пару тупых заяв на пьяном кураже парчовые труселя на рогожу враз меняет. И это государство не российское - российское для таких "уважаемых бизнесменов" на все готово, хошь, денег даст с народа драть втрое против прежнего, хошь - всю страну на алюминиевые электропровода переведет, гори она синим пламенем...
igorrrpadlowitchs 29 декабря 2018 | 08:16
Вот и покатался с 'рыбкой' на яхте! За базаром нужно следить!
ramun 29 декабря 2018 | 08:31
Богатый русский пляшет под дудку пиндосовского госсдепа.
Поизящнее,чем украинские майданутые пляшет.
Патриоты молчат в тряпочку.Им намордники не снимают для этого.
ostapba 29 декабря 2018 | 08:33
А что делать Дерипаске??
Ведь из за этих керченских моряков перекроют проход яхте в Панаме..Или Дарданеллы..
А есь ли азме у Гундяева яхта??
Тоже пора ему пластинку менять..
А то только Белое море ему останется освящать.. или Охотское даже..
ulagai 29 декабря 2018 | 08:54
Был миллиардер,а стал бизьнесмен.О как!