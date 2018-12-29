Бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями избавился еще от одного своего актива

Он продал одного из крупнейших девелоперов в России – компанию «Главстрой».

«Главстрой», входящая в десятку российских компаний по объему строительства многоквартирного жилья, больше не принадлежит холдингу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу девелопера. С апреля его владельцем является «Либра холдингс». За сколько новый собственник приобрел застройщика, не сообщается. При этом известно, что «Либра холдингс» в октябре также получила контроль еще над одним активом миллиардера – «Холдинговой компанией Главмосстрой» — в ее отношении сейчас ведется дело о банкротстве. Напомним, что Дерипаске, который весной попал под санкции США, пришлось снизить долю в холдинге En+, которому принадлежит 60% акций «Русала» — одного из крупнейших производителей алюминия в мире. Это было сделано, чтобы Соединенные Штаты отменили в их отношении ограничительные меры.

Напомним, что 20 декабря власти США объявили о намерении снять санкции с En+ и «Русала». При этом сам Олег Дерипаска по-прежнему останется в списке