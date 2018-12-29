Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах

Как передает телеканал «Дождь», 7 декабря 16-летний ученик пришел в Дорогомиловский суд на заседание по делу «Нового величия». На следующий день классный руководитель провела с ним беседу перед классом, а позже в учительской, раскритиковав политические взгляды и призвав не снимать политические мероприятия (у ученика есть свой канал на YouTube). Позже матери школьника позвонили из полиции и вызвали на беседу в комиссию по делам несовершеннолетних. За отказ пригрозили поставить подростка на учет. В полиции им показали обращение из школы о том, что он «снимает странные видеоролики» и является членом «неформального политического общества «бессрочка»». На вопрос, в чем его пытаются обвинить, инспектор ответила, что его «просто предупреждают».