Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах
Как передает телеканал «Дождь», 7 декабря 16-летний ученик пришел в Дорогомиловский суд на заседание по делу «Нового величия». На следующий день классный руководитель провела с ним беседу перед классом, а позже в учительской, раскритиковав политические взгляды и призвав не снимать политические мероприятия (у ученика есть свой канал на YouTube). Позже матери школьника позвонили из полиции и вызвали на беседу в комиссию по делам несовершеннолетних. За отказ пригрозили поставить подростка на учет. В полиции им показали обращение из школы о том, что он «снимает странные видеоролики» и является членом «неформального политического общества «бессрочка»». На вопрос, в чем его пытаются обвинить, инспектор ответила, что его «просто предупреждают».
Комментарии14
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ft18 29 декабря 2018 | 08:12
Училка-сексотка!
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 29 декабря 2018 | 08:19
Школьникам не место на митингах, что проводятся без санкций властей.
ltvjrhfn2 29 декабря 2018 | 08:29
если школьнега расстреляли, а потом пытали в Гулаге то да, расследование этого преступления нужно проводить.
archibald_dandy_esquire 29 декабря 2018 | 08:37
ltvjrhfn2: " если школьнега расстреляли, а потом пытали в Гулаге то да, расследование этого преступления нужно проводить. "
Вам очень хочется именно этого - пытать, расстреливать - очевидно, сублимация невозможности нормальной половой жизни - без пыток и расстрелов никак не получается? иначе не возбуждаетесь
albeat 29 декабря 2018 | 08:32
pretendent_2012: а ты видимо дышишь и ешь с санкции властей. Не забудь вову путина спросить в следующий раз, когда на улицу захочешь выйти, а то может ему это не понравится
compare 29 декабря 2018 | 09:05
pretendent_2012:забанили бы модераторы этого унылого,тупого придурка "абаимку"! хуже портянок! те,хоть какой-то,пусть говенный,но "огонек" имеют в своих высерах,но это-оскорбление самого понятия "человек мыслящий"...такого убожества мышления,не встретишь даже у бомжей закоренелых!
stariyperd 29 декабря 2018 | 09:27
pretendent_2012: никому не место на митингах, что проводятся без санкций властей, даже голубям.
sedoi63 29 декабря 2018 | 08:16
Работая с детьми, эти школьные дуры так и не поняли одно их очень важное свойство - способность вырастать и становиться взрослыми?
stariyperd 29 декабря 2018 | 09:31
sedoi63: так и не поняли одно их очень важное свойство
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дык как они поймут, коли всю жизнь титьку партии родной - кпсс сосали.
permsky_valenok 29 декабря 2018 | 08:23
Жалко, что класс не закидал училку сем нибудь обидным...
tetriz 29 декабря 2018 | 08:25
РФские школьные училки - самые тупые и злобные существа в мире.
90% откровенно ненавидят детей и свою работу со смешной зарплатой.
sneer1 29 декабря 2018 | 08:26
Ну все как всегда. Это как бы сказать... Обыденность, что ли. Больше бы удивило, если бы училка сказала (и это было бы правильно): "Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на свободу слова. Согласно той же Конституции, народ имеет право на мирные митинги и собрания. Поэтому, даже если я и не согласна с позицией ученика Н., я, тем не менее, считаю, что он может ее высказать. А теперь, в рамках урока обществоведения, давайте обсудим, кто что думает по этому поводу". Но это, увы, в теперешней реальности, - мечты.
amderma 29 декабря 2018 | 08:31
Страна швейцаров и вертухаев...
kablukov 29 декабря 2018 | 08:31
Вот Хто враХ.