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08:02, 29 декабря 2018

Московского школьника вызвали в полицию после того, как учительница отчитала его за участие в протестах

Как передает телеканал «Дождь», 7 декабря 16-летний ученик пришел в Дорогомиловский суд на заседание по делу «Нового величия». На следующий день классный руководитель провела с ним беседу перед классом, а позже в учительской, раскритиковав политические взгляды и призвав не снимать политические мероприятия (у ученика есть свой канал на YouTube). Позже матери школьника позвонили из полиции и вызвали на беседу в комиссию по делам несовершеннолетних. За отказ пригрозили поставить подростка на учет. В полиции им показали обращение из школы о том, что он «снимает странные видеоролики» и является членом «неформального политического общества «бессрочка»». На вопрос, в чем его пытаются обвинить, инспектор ответила, что его «просто предупреждают».

Комментарии

14

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ft18 29 декабря 2018 | 08:12

Училка-сексотка!

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 29 декабря 2018 | 08:19

Школьникам не место на митингах, что проводятся без санкций властей.

ltvjrhfn2 29 декабря 2018 | 08:29

если школьнега расстреляли, а потом пытали в Гулаге то да, расследование этого преступления нужно проводить.

archibald_dandy_esquire 29 декабря 2018 | 08:37

ltvjrhfn2: " если школьнега расстреляли, а потом пытали в Гулаге то да, расследование этого преступления нужно проводить. "

Вам очень хочется именно этого - пытать, расстреливать - очевидно, сублимация невозможности нормальной половой жизни - без пыток и расстрелов никак не получается? иначе не возбуждаетесь

albeat 29 декабря 2018 | 08:32

pretendent_2012: а ты видимо дышишь и ешь с санкции властей. Не забудь вову путина спросить в следующий раз, когда на улицу захочешь выйти, а то может ему это не понравится

compare 29 декабря 2018 | 09:05

pretendent_2012:забанили бы модераторы этого унылого,тупого придурка "абаимку"! хуже портянок! те,хоть какой-то,пусть говенный,но "огонек" имеют в своих высерах,но это-оскорбление самого понятия "человек мыслящий"...такого убожества мышления,не встретишь даже у бомжей закоренелых!

stariyperd 29 декабря 2018 | 09:27

pretendent_2012: никому не место на митингах, что проводятся без санкций властей, даже голубям.

(комментарий скрыт)

sedoi63 29 декабря 2018 | 08:16

Работая с детьми, эти школьные дуры так и не поняли одно их очень важное свойство - способность вырастать и становиться взрослыми?

stariyperd 29 декабря 2018 | 09:31

sedoi63: так и не поняли одно их очень важное свойство
///
дык как они поймут, коли всю жизнь титьку партии родной - кпсс сосали.

permsky_valenok 29 декабря 2018 | 08:23

Жалко, что класс не закидал училку сем нибудь обидным...

tetriz 29 декабря 2018 | 08:25

РФские школьные училки - самые тупые и злобные существа в мире.
90% откровенно ненавидят детей и свою работу со смешной зарплатой.

sneer1 29 декабря 2018 | 08:26

Ну все как всегда. Это как бы сказать... Обыденность, что ли. Больше бы удивило, если бы училка сказала (и это было бы правильно): "Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на свободу слова. Согласно той же Конституции, народ имеет право на мирные митинги и собрания. Поэтому, даже если я и не согласна с позицией ученика Н., я, тем не менее, считаю, что он может ее высказать. А теперь, в рамках урока обществоведения, давайте обсудим, кто что думает по этому поводу". Но это, увы, в теперешней реальности, - мечты.

amderma 29 декабря 2018 | 08:31

Страна швейцаров и вертухаев...

kablukov 29 декабря 2018 | 08:31

Вот Хто враХ.

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