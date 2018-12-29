Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве встретится сегодня с российским лидером Владимиром Путиным

На повестке дня, как сказали пресс-службе Кремля, обсуждение перспектив союзного государства России и Белоруссии.

В Минске настаивают, что Белоруссии необходима компенсация по газовым ценам в связи с налоговым маневром, а в Москве пойти на это не готовы. Президентам двух стран предстоит продолжить разговор по вопросам сотрудничества, которые стороны уже обсуждали в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря. Тогда полного взаимопонимания не произошло и договориться по поводу налогового маневра не вышло. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также «финансовые запросы Минска». Минск рассчитывал на компенсацию от России в размере около 310 миллионов долларов в 2019 году при цене нефти 60 долларов за баррель. По словам Пескова все позиции «абсолютно понятны и последовательны, многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне, и только с него может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать рабочей группе». В Белоруссии тоже считают, что решение ряда вопросов не терпит отлагательств. При этом все чаще звучат слова о желании России пересмотреть формат союзного государства с Белоруссией в сторону более тесной интеграции или даже «инкорпорирования» в свой состав.

В начале уходящей недели Александр Лукашенко заявлял, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском как братские и это вызывает его недоумение.