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08:00, 29 декабря 2018

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Москве встретится сегодня с российским лидером Владимиром Путиным

На повестке дня, как сказали пресс-службе Кремля, обсуждение перспектив союзного государства России и Белоруссии.

В Минске настаивают, что Белоруссии необходима компенсация по газовым ценам в связи с налоговым маневром, а в Москве пойти на это не готовы. Президентам двух стран предстоит продолжить разговор по вопросам сотрудничества, которые стороны уже обсуждали в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря. Тогда полного взаимопонимания не произошло и договориться по поводу налогового маневра не вышло. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также «финансовые запросы Минска». Минск рассчитывал на компенсацию от России в размере около 310 миллионов долларов в 2019 году при цене нефти 60 долларов за баррель. По словам Пескова все позиции «абсолютно понятны и последовательны, многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне, и только с него может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать рабочей группе». В Белоруссии тоже считают, что решение ряда вопросов не терпит отлагательств. При этом все чаще звучат слова о желании России пересмотреть формат союзного государства с Белоруссией в сторону более тесной интеграции или даже «инкорпорирования» в свой состав.

В начале уходящей недели Александр Лукашенко заявлял, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском как братские и это вызывает его недоумение.

Комментарии

15

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stopkran1969 29 декабря 2018 | 08:10

А не пора ли выкинуть эти договора в урну? Эрэфия их не соблюдает в части своей ответственности, где прописаны цены на энергоносители, да и в плане свободной торговли вечно войны молочно-мясные. Зато базу вояки хотят воткнуть, а оно нам надо?

permsky_valenok 29 декабря 2018 | 08:20

stopkran1969: Вам уже, похоже, что-то другое воткнули. Перестаньте кряхтеть, и расслабьтесь.

oldpartizan 29 декабря 2018 | 08:44

прегожин уже приготовил обед, а лугавой чайник с чаем?

timwlad95 29 декабря 2018 | 08:51

stopkran1969: А не пора ли выкинуть эти договора в урну? Эрэфия их не соблюдает в части своей ответственности, где прописаны цены на энергоносители, да и в плане свободной торговли вечно войны молочно-мясные. Зато базу вояки хотят воткнуть, а оно нам надо?
------------
Ну вообще то Белоруссия пытается развести России как пыталась Украина это сделать,российской сырьё покупать по братской дружбе единого государства по внутренним ценам российского рынка,а продавать России готовую продукцию по капиталистическим отношениям свободного либерального рынка.
Ну так теперь за эту попытку разводить как лохов Украина расхлёбывает по либеральным рыночным отношениям.
К стати,запад поддержал такие свободные капиталистические рыночные отношения для Украины в полной мере.
Тоже самое будет и с Белоруссией,где так же запад полностью подержат свободные либеральные рыночные отношения для Белоруссии.Ну коли Белоруссия пытается держать всех за лохов.
Ну на хрен нужен кому либо нужен дебил гадящий всем только потому,что с ним попытались говорить как с разумной личностью.
Политкоректность до добра не доводит.От этого ум за разум у у глав Германии и Франции тоже заехал и стали резко проявляться рабовладельческие замашки нацистов.
Так что коли Белоруссия хочет иметь экономику,то для этого надобно подчинять экономику интересам экономики на основе политической интеграции.
Именно религиозная политическая интеграция и создаёт экономику.
А политическая конфедерация создаёт мафию,но не экономику.
Пример Украина и страны Восточной Европы.
Где нет экономики,но есть мафия и организованная преступность занимающая работорговлей и наркоторговлей.
Так что если Белоруссия выбрала путь Украины,то это её выбор.
Но экономическое развитие возможно только при политической интеграции на основе одной религии.

igorrrpadlowitchs 29 декабря 2018 | 08:11

Питерский гопник решил белорусского колхозника ,типа по- любви, присоединить!

opiatnovyi63 29 декабря 2018 | 08:15

Сколько можно морочить головы мифическим союзным государством ?

ostapba 29 декабря 2018 | 08:55

opiatnovyi63: ????
....".... по возможности сразу, а не частями.

– Может, все-таки возьмете частями? – спросил мстительный Балаганов.

Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил:

– Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.

Балаганов хотел было пошутить и по поводу и этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с точеным, словно выбитым на монете, лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий вишневый шрам. Глаза сверкали грозным весельем......"
Даже..

(комментарий скрыт)

dominator13 29 декабря 2018 | 08:17

Вован Луку нпгибать будет

mikr 29 декабря 2018 | 08:18

//... Лукашенко заявлял, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском как братские и это вызывает его недоумение....//

Лукашенко в обычной своей манере подменяет понятия. Беларусь по-прежнему является братским народом для России и останется им навсегда. Но сам Лукашенко в сегодняшней ситуации является лишним звеном, и эту проблему надо как-то решать.

sim 29 декабря 2018 | 08:29

mikr: В "ополчение" пойдете? Ну, типа, за "рузский миръ" против бульбофашистов? Военторг готов, флаги новые уже утверждены и пошиты, бабло для "ополченцев-ипотечников" в банке заказано.

echo_insanity 29 декабря 2018 | 08:55

mikr: Миша, два вопроса к Вам ... Вы не путинский тролль, нет? Если нет, то как Вы считаете, много ли в Беларуси людей, придерживающихся взглядов схожих с Вашими : необходимо избавиться от Лукашенко тем самым позволив путинским наркомам (абрамовичам, вексельбергам, тимченкам и сечиным) прибрать к рукам лакомые кусочки белорусской собственности?

ginolik 29 декабря 2018 | 08:21

Договорятся: Лукаш презиком станет, а Ирод премьером. В Гаагу никому не хочется.

yralez 29 декабря 2018 | 08:42

Схавают батьку и выплюнут.
Додружился с бандой.

sergey_volkov 29 декабря 2018 | 08:58

в слове "лидером" ошибка. Первая буква должна быть П.

compare 29 декабря 2018 | 09:01

президент Беларуси встретится с "лидером"...что же скажет,президент лидеру?

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