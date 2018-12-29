Молодежная сборная России по хоккею победила команду Чехии со счетом 2:1 в групповом матче на ЧМ в Канаде

Молодежная сборная России по хоккею победила команду Чехии со счетом 2:1 в групповом матче на чемпионате мира в Канаде. Обе шайбы российские хоккеисты забросили, находясь в меньшинстве.

Сейчас сборная занимает второе место турнирной таблицы группы А, набрав шесть очков и уступая канадцам по дополнительным показателям. В следующем матче команда Брагина 31 декабря встретится со швейцарцами. Чехи днем ранее сыграют с канадцами.