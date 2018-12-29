Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил об опасности ухода США из Сирии
Он опасается возвращения туда исламистских сил после вывода американских войск. По его словам, для сирийских курдов наступает «трудный момент», так как они вскоре лишатся поддержки со стороны Штатов. Однако Мистура допустил, что Вашингтон будет участвовать в урегулировании ситуации на демократическом уровне. Покидающий свой пост спецпосланник отметил в интервью RTS, что курды — «очень важный компонент в Сирии, который нельзя ни в коем случае игнорировать».
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
opiatnovyi63 29 декабря 2018 | 07:42
А наши доблестные ВКС вроде всех победили и положили на лопатки!
ukrotomos 29 декабря 2018 | 07:44
Это с какого перепугу курдам тяжелее станет?
alex949 29 декабря 2018 | 07:47
На рашку за незаконую окупацыю Сирии надо наложить новые адские санкции !