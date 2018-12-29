Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил об опасности ухода США из Сирии

Он опасается возвращения туда исламистских сил после вывода американских войск. По его словам, для сирийских курдов наступает «трудный момент», так как они вскоре лишатся поддержки со стороны Штатов. Однако Мистура допустил, что Вашингтон будет участвовать в урегулировании ситуации на демократическом уровне. Покидающий свой пост спецпосланник отметил в интервью RTS, что курды — «очень важный компонент в Сирии, который нельзя ни в коем случае игнорировать».