Полицейские задержали тридцать дворников в Москве

Никакого конфликта с правоохранительными органами не было, — сказал «Эху Москвы» один из них. На момент задержания сотрудники ГБУ «Жилищник» уже не уходили домой, — отметил один из задержанных Джафар Юрматов. Юрматов добавил, что в управе не уточнили во сколько сегодня собираются огласить ответ на требования дворников.