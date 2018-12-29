Полицейские задержали тридцать дворников в Москве
Никакого конфликта с правоохранительными органами не было, — сказал «Эху Москвы» один из них. На момент задержания сотрудники ГБУ «Жилищник» уже не уходили домой, — отметил один из задержанных Джафар Юрматов. Юрматов добавил, что в управе не уточнили во сколько сегодня собираются огласить ответ на требования дворников.
Комментарии2
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vik_tor 29 декабря 2018 | 07:52
"уже не уходили..." - это повод для задержания?
luger_max_otto 29 декабря 2018 | 07:55
А ведь это не просто значимо.
В России всегда было: дворник- опора режима. А путинский режим с легкостью необыкновенной эту опору из- под себя выбил.