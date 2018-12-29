Новые акции «Желтых жилетов» ожидаются на этих выходных во Франции
Ранее президент республики Эммануэль Макрон объявлял о чрезвычайном экономическом положении в стране и о мерах по поддержке населения. Макрон отказался повысить налоги для богатых. По его словам, это ослабит экономику в условиях, когда нужно создавать новые рабочие места.
Комментарии3
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cromwel 29 декабря 2018 | 07:19
Минимальная зарплата во Франции 2000 евро. Переработки не облагаются налогом. Кучи разных льгот.
Хочу уже как во Франции.
huyt 29 декабря 2018 | 07:47
cromwel: Французы молодцы. Добьются своего. Это же не путинская Россия.
tinonrechtkin1972 29 декабря 2018 | 07:37
Пусть всё начнется с чистого листа, Забудутся обиды и невзгоды. Исполнится заветная мечта, И станет мир добрее. С Новым годом!
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