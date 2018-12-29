Новые акции «Желтых жилетов» ожидаются на этих выходных во Франции

Ранее президент республики Эммануэль Макрон объявлял о чрезвычайном экономическом положении в стране и о мерах по поддержке населения. Макрон отказался повысить налоги для богатых. По его словам, это ослабит экономику в условиях, когда нужно создавать новые рабочие места.