Президенты России и Белоруссии встретятся сегодня в Москве
По этому случаю уже готова специальная группа по взаимодействию с соседней страной, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что на встрече определят, над чем эта группа будет работать. Это уже вторая встреча президентов на этой неделе. Предыдущая состоялась во вторник.
Комментарии8
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payalnick 29 декабря 2018 | 07:11
"Друга я никогда не забуду
Если с ним подружился в Москве..."
"Свинарка и пастух" Мосфильм
sokal123 29 декабря 2018 | 07:17
payalnick: Пересиденты...
huyt 29 декабря 2018 | 07:42
sokal123: Диктаторы. А Лука помощь просить будет чтобы удержаться у власти. Цены внутрироссийские, а может и дешевле попросит.
xuato 29 декабря 2018 | 07:31
Встретится автократия с тоталитаризмом.
wlad5210 29 декабря 2018 | 07:32
И каждый думал и мечтал о чем-то, о своем...
arc1000i 29 декабря 2018 | 07:33
Бацьке объяснят, что на двух стульях сидеть - седалище треснет?
mosser 29 декабря 2018 | 07:46
Им пора в Гаагу!
huyt 29 декабря 2018 | 07:53
mosser: Пора. Как военным преступникам.