Президенты России и Белоруссии встретятся сегодня в Москве

По этому случаю уже готова специальная группа по взаимодействию с соседней страной, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что на встрече определят, над чем эта группа будет работать. Это уже вторая встреча президентов на этой неделе. Предыдущая состоялась во вторник.