ФСБ продолжает оказывать давление на задержанных в Керченском проливе украинских моряков

К ним направляют оперативников для проведения бесед без присутствия адвокатов, пытаясь склонить к признанию вины в совершении уголовного преступления. Об этом написал в Фейсбуке представитель защиты Николай Полозов. В интервью «Эху Москвы» он рассказал, что все моряки официально признали себя военнопленными. Таким образом они хотят добиться от России изменения своего статуса, — отметил адвокат. Николай Полозов добавил, что защита уже направила жалобы по факту психологического давления на задержанных со стороны сотрудников ФСБ.