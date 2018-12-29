ФСБ продолжает оказывать давление на задержанных в Керченском проливе украинских моряков
К ним направляют оперативников для проведения бесед без присутствия адвокатов, пытаясь склонить к признанию вины в совершении уголовного преступления. Об этом написал в Фейсбуке представитель защиты Николай Полозов. В интервью «Эху Москвы» он рассказал, что все моряки официально признали себя военнопленными. Таким образом они хотят добиться от России изменения своего статуса, — отметил адвокат. Николай Полозов добавил, что защита уже направила жалобы по факту психологического давления на задержанных со стороны сотрудников ФСБ.
Комментарии8
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tina56 29 декабря 2018 | 07:09
Пираты кремля пытают захваченных ими моряков в нейтральных водах?!
permsky_valenok 29 декабря 2018 | 07:18
tina56: Да-да. Паяльники-утюги-дыба-колесо-кнут. Конечно, пытают.
Вы свое возмущение в адрес Цитадели Демократии высказали, когда так же воздействовали на Бутину?
Если да, высказывали - прошу предъявить доказательства, где и когда. Разумеется, до этого момента, а не после. Представите - извинюсь. Не представите - буду считать вас ... балаболкой, причем очень глупой.
andreyoo 29 декабря 2018 | 07:29
tina56: Пираты кремля пытают захваченных ими моряков в нейтральных водах?!
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Не в нейтральных водах, а в Матросской тишине.
opiatnovyi63 29 декабря 2018 | 07:19
Фактически Россия занимается в Чёрном море морским разбоем..
andreyoo 29 декабря 2018 | 07:31
opiatnovyi63: Фактически Россия занимается в Чёрном море морским разбоем..
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Фактически военное руководство Украины занимается поставками кроликов.
arc1000i 29 декабря 2018 | 07:31
Одного уже в суде допрашивали. Он сначала переводчика с русского на украинский потребовал, потому что державна мова, а потом - с украинского на русский, потому что вспомнил, что по-украински ни бе, ни ме.
debustdoctcess1973 29 декабря 2018 | 07:34
Желания все ваши пусть исполняются, А жизнь пускай в сказку скорей превращается, Чтоб утром под елкой вы счастье нашли. Достатка, здоровья, удачи, любви!
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arc1000i 29 декабря 2018 | 07:37
Кстати, с каких это пор военнопленным положены адвокаты? Если считают себя военнопленными, пусть для начала от помощи адвокатов откажутся.