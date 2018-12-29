Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Николаевском районе Хабаровского края, где произошел сход лавин

Ситуация находится на контроле у губернатора, сообщается на сайте краевого правительства. В поселке Многовершинный под снегом оказались, по данным регионального главка МЧС – 10 человек. 8 из них уже извлечены из-под снега, один — погибшим. Остальные в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Еще двоих ищут.

Из Николаевска-на-Амуре к месту происшествия направлена колонна техники со спасателями и необходимым оборудованием. Сейчас, по данным МЧС, на месте завала работает группа сотрудников золотодобывающего предприятия — около 50 человек. Глубина снега в районе завала превышает два метра. Воспользоваться вертолетом невозможно из-за сложных метеоусловий.