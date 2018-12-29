Верховный суд впервые поддержал истца, который пожаловался на соседа-курильщика
Прецедентом стал случай в Новосибирске. Местный житель решил в судебном порядке добиться компенсации за дым в своей квартире, который поступал через окно с балкона соседа, где тот постоянно курил. Суды первой и апелляционной инстанции ему отказали. А вышестоящий суд встал на его сторону.
Данное решение нельзя расценивать как запрет на курение в своей квартире, поскольку разбирательство касалось конкретного дела, где стороны так и не изучили ситуацию до конца. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал адвокат, член движения за права курильщиков Эдуард Сухарев. Он подчеркнул, что истец так и не доказал, что дым от соседа-курильщика попадал ему в квартиру и нанес ему какой-либо вред.
Комментарии9
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begly_ 29 декабря 2018 | 06:47
Я бы вытяжку из туалета протянул к балкону соседа, пущай вдыхает на полные легкие мой органик вместе с табачным дымом.
permsky_valenok 29 декабря 2018 | 07:21
begly_: Вас эта тема... очень интересует, ага. Вы это совершенно зря бы сделали, потому что вытяжку как раз можно зафиксировать, не отмажетесь в суде. А дым-то с балкона попадал или нет - как доказать?
begly_ 29 декабря 2018 | 07:31
permsky_valenok:
И что?, мой балкон, моя вытяжка. твой балкон, твой табак - компромис, потягаемся чей запах круче.
j_partizan 29 декабря 2018 | 07:45
permsky_valenok:
Необходим законодательный запрет на курение в квартире и на балконе в частности. И вообще приравнять курение к наркомании. Тогда и доказываться будет легче.
bazilgu 29 декабря 2018 | 07:32
begly_: Это предложение очень наглядно демонстрирует интеллектуальный потенциал автора.
begly_ 29 декабря 2018 | 07:42
bazilgu:
Благодарю за комплимент. Но вы бы тоже много раз задумались, курить рядом с моим балконом или бросить.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 29 декабря 2018 | 06:55
Курению нет!
ivfn 29 декабря 2018 | 07:18
pretendent_2012: \
Это что ,тост????
j_partizan 29 декабря 2018 | 07:19
Кого, кроме подонков, способны защищать эдуарды?