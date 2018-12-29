Верховный суд впервые поддержал истца, который пожаловался на соседа-курильщика

Прецедентом стал случай в Новосибирске. Местный житель решил в судебном порядке добиться компенсации за дым в своей квартире, который поступал через окно с балкона соседа, где тот постоянно курил. Суды первой и апелляционной инстанции ему отказали. А вышестоящий суд встал на его сторону.

Данное решение нельзя расценивать как запрет на курение в своей квартире, поскольку разбирательство касалось конкретного дела, где стороны так и не изучили ситуацию до конца. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал адвокат, член движения за права курильщиков Эдуард Сухарев. Он подчеркнул, что истец так и не доказал, что дым от соседа-курильщика попадал ему в квартиру и нанес ему какой-либо вред.