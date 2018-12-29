Президенты России и Белоруссии проведут сегодня встречу в Москве
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат обсуждение спорных вопросов в отношениях двух государств, которые входили в повестку дня их предыдущей встречи, прошедшей в Кремле 25 декабря. Тогда среди главных тем, интересующих Минск, был вопрос ценообразования на российский природный газ и проблема выпадающих доходов Белоруссии от налогового маневра, проводимого Москвой. Российскую сторону беспокоили периодические нарушения таможенного режима между странами, в частности нелегальный ввоз санкционных и подакцизных товаров на территорию России.
Комментарии4
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begly_ 29 декабря 2018 | 06:43
Белоруссия рассадник контрабанды. Какая может быть дружба с контробандитом.
ostapba 29 декабря 2018 | 06:53
Двух государств??
ДВУХ????
....так это же диссонанс какой-то..
Было обявлено еще в прошлом веке, что Союзное Государство едино как СССР!!
С таможенным Кодексом со ставкой на ешаков даже!
stopkran1969 29 декабря 2018 | 07:54
ostapba: какой союз может быть у удава с кроликом?
sg115 29 декабря 2018 | 06:56
Батька на корпоратив приехал...