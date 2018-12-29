Президенты России и Белоруссии проведут сегодня встречу в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжат обсуждение спорных вопросов в отношениях двух государств, которые входили в повестку дня их предыдущей встречи, прошедшей в Кремле 25 декабря. Тогда среди главных тем, интересующих Минск, был вопрос ценообразования на российский природный газ и проблема выпадающих доходов Белоруссии от налогового маневра, проводимого Москвой. Российскую сторону беспокоили периодические нарушения таможенного режима между странами, в частности нелегальный ввоз санкционных и подакцизных товаров на территорию России.