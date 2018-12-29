Состояние 7 человек, спасенных из-под лавины под Хабаровском, тяжелое

Они доставлены в больницу. Один человек найден погибшим. Еще двоих ищут. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Николаевского района.

Ранее сообщалось, что в субботу утром снежная лавина обрушилась на штольню открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный. По уточненным данным, под снегом оказалось 10 человек.

Сейчас расчисткой снега и поисками людей занимаются примерно полсотни человек и несколько единиц техники. Спасатели МЧС пробиваются в поселок по заснеженной дороге из районного центра, вертолет ждет метеоусловий для вылета.