Состояние 7 человек, спасенных из-под лавины под Хабаровском, тяжелое
Они доставлены в больницу. Один человек найден погибшим. Еще двоих ищут. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Николаевского района.
Ранее сообщалось, что в субботу утром снежная лавина обрушилась на штольню открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный. По уточненным данным, под снегом оказалось 10 человек.
Сейчас расчисткой снега и поисками людей занимаются примерно полсотни человек и несколько единиц техники. Спасатели МЧС пробиваются в поселок по заснеженной дороге из районного центра, вертолет ждет метеоусловий для вылета.
Комментарии1
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vbsvob 29 декабря 2018 | 07:05
МЧС ждёт, когда случится природный катаклизм, но пальцем не пошевелит, чтобы предотвратить его.