В Госдуме предостерегли Меркель и Макрона от высказываний, которые могут стать предметом внимания правоохранителей

В Госдуме предостерегли Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона от высказываний, которые могут стать предметом внимания правоохранительных органов. «Лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия недопустимо, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя требование немецкого канцлера и французского президента освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Спикер отметил, что решение об их судьбе должен принять российский суд.

Ранее два европейских лидера подчеркнули свою решимость требовать выполнения всех пунктов минских соглашений. «Новогодние праздники и православное Рождество должны стать поводом для всех сторон сконцентрироваться на нуждах гражданского населения, которое уже слишком долго страдает от конфликта и его последствий», — говорится в заявлении.

«Кроме того, нас беспокоит ситуация с правами человека на острове Крым, аннексированном Россией с нарушением международного права, а также применение Россией военной силы в Керченском проливе и злоупотребление контролем в Азовском море», — отмечается в заявлении. Меркель и Макрон потребовали безопасного, свободного и беспрепятственного пропуска всех кораблей через Керченский пролив и «срочного освобождения всех нелегально задержанных украинских моряков». Они должны получить возможность провести предстоящие праздники в кругу семьи, отмечают лидеры двух стран.

Экипажи трех украинских судов были захвачены российскими пограничниками в Керченском проливе в конце ноября. 24 моряка арестованы. Россия обвиняет их в нарушении границы.