Верховный суд впервые поддержал истца, который пожаловался на соседа-курильщика
Это решение включено в обзор судебной практики Верховного суда. Теперь нижестоящие инстанции должны ориентироваться на этот прецедент при рассмотрении аналогичных дел.
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Это решение включено в обзор судебной практики Верховного суда. Теперь нижестоящие инстанции должны ориентироваться на этот прецедент при рассмотрении аналогичных дел.
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Комментарии1
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cromwel 29 декабря 2018 | 06:10
Полная лажа и профанация. Человек мучачсь проходит огромный путь собирая, доказательства, свидетелей, экспертизы бумажки и в случае положительного исхода получает всего лишь 5000руб. Идиотизм.