8 человек извлекли из-под снега в Хабаровском крае

Среди них один погибший, остальные живы. Спасательные работы продолжаются. Об этом сообщили Интерфаксу в районном главке МЧС. В компании «Многовершинное» также сообщили, что один из спасенных сильно обморожен. Ему оказывается помощь.

Как сообщалось, три лавины сошли в поселке Многовершинный на компрессорную подстанцию золотодобывающего предприятия, где находился один работник. Ему на помощь направились другие сотрудники и тоже оказались под лавиной. Всего по разным данным, под снегом были погребены от 10 до 12 человек. Доступ спасателей к месту сильно осложнен из-за бушующего снежного циклона.