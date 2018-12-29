В Нью-Йорке впервые применят дрон для видеонаблюдения за толпой

Он будет следить за публикой, которая соберется на Таймс-сквер в канун Нового года. Об этом заявил комиссар полиции Джеймс О’Нил, передает Reuters. Беспилотник зафиксируют на крыше здания, так что он не будет летать непосредственно над людьми. Он предоставит правоохранителям дополнительный обзор наряду с более чем 1200 видеокамерами на улицах. При этом полицейские предостерегли граждан от запуска собственных дронов. Нарушителей ждет арест.