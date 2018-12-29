Во французском городе Ангулем арестованы трое по подозрению в имитации казни Эмманюэля Макрона

По данным СМИ, на прошлой неделе двое мужчин и одна женщина обезглавили куклу, изображающую президента Франции. Вчера их вызвали в полицейский участок и арестовали. Прокуратура открыла расследование по факту «подстрекательства к преступлению и оскорблению». Арестованные — участники протестного движения «желтых жилетов», чьи акции проходят по стране с конца ноября. Очередная пройдет сегодня.