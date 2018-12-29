В ходе осеннего призыва на военную службу в российскую армию отправились 132 тысячи россиян
Об этом сообщил газете «Красная Звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. По его словам, около 15% новобранцев имеют высшее образование. У них есть возможность выбора: год службы по призыву или два по контракту. Около 300 новобранцев направлены в научные роты, более 100 — в научно-производственные, около 200 – в спортивные. Более чем вдвое уменьшилось число тех, кто не явился в военкоматы по повесткам. Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря.
Комментарии3
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mozhem_povtorit 29 декабря 2018 | 05:15
Завидую ребятам. Эх, где моя молодость, так хочется стать пехотинцем Президента Путина и в случае необходимости отдать жизнь за него!
student_ru_ru 29 декабря 2018 | 06:00
То ли дело при СССР призывалось 600-700 тысяч. Как хорошо жила военщина!
alex949 29 декабря 2018 | 06:04
Пусть идут в армию только добровольцы !