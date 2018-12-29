В ходе осеннего призыва на военную службу в российскую армию отправились 132 тысячи россиян

Об этом сообщил газете «Красная Звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. По его словам, около 15% новобранцев имеют высшее образование. У них есть возможность выбора: год службы по призыву или два по контракту. Около 300 новобранцев направлены в научные роты, более 100 — в научно-производственные, около 200 – в спортивные. Более чем вдвое уменьшилось число тех, кто не явился в военкоматы по повесткам. Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря.