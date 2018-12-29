Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Хабаровском крае, где под снегом оказались 11 человек

Четверых из них удалось обнаружить живыми. Поиски остальных продолжаются. Как сообщалось, три снежные лавины сошли рано утром в поселке Многовершинный Николаевского района.

Первая накрыла компрессорную станцию золотодобывающей компании, где находился один человек. К нему на помощь выдвинулась группа из 10 спасателей. Однако, их засыпала другая лавина. После этого сошла третья на пути к станции.

Между тем, местные власти не могут пока направить туда помощь. Дорогу полностью замело снегом, сообщили ТАСС в районной администрации. На дорогу направлена снегоочистительная техника. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС со спасателями и оперативной группой. Однако пока метеоусловия не позволяют им вылететь.