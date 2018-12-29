РПЦ готова помочь, если Западноевропейский экзархат русских приходов попросит о принятии под ее юрисдикцию

Русская православная церковь готова помочь, если упраздненный Константинополем Западноевропейский экзархат русских приходов попросит о принятии под ее юрисдикцию. Но пока такого обращения не было, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он отметил, что приходы должны сами определить свою судьбу.