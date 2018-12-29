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04:08, 29 декабря 2018

РПЦ готова помочь, если Западноевропейский экзархат русских приходов попросит о принятии под ее юрисдикцию

Русская православная церковь готова помочь, если упраздненный Константинополем Западноевропейский экзархат русских приходов попросит о принятии под ее юрисдикцию. Но пока такого обращения не было, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он отметил, что приходы должны сами определить свою судьбу.

Комментарии

4

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stopkran1969 29 декабря 2018 | 04:24

И по чем томос для народа?

scimitar 29 декабря 2018 | 04:26

Х-хе. Я бы поостерегся у гундяевских даже свечку в дар принять: непременно облапошат.

vor_on 29 декабря 2018 | 04:35

затаились заграничные приходы, затаились...знают, как накрывает медным тазом помощь попов-парторгов

ostapba 29 декабря 2018 | 04:47

Знает ли Гундяев что томос выдаётся от бога не попу.... А стране.
И страна, получивши томос получает право на размещение внутри страны церкви божией..
Вернее не право...а разрешение..
P.S. заодно нужно напомнить, что такого разрешения у РПЦ нет..
Типа как нет удостоверения у водителя...а он за рулем.
Самозванно и самочинно. В данном случае самокрестно и самосвятно даже.

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