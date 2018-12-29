Сервис Blablacar подтвердил исчезновение женщины с попутчиком

Там рассказали «РИА Новости», что она действительно 23 декабря взяла попутчика через приложение оператора и пропала по пути из Москвы в Тулу. Компания передала правоохранительным органам всю имеющуюся информацию. Пропавшую ищут. По версии следствия, 29-летняя женщина после работы отправилась в Тулу на своем Audi. Возле метро на юге Москвы к ней подсел мужчина, которого она нашла через сервис попутчиков. По данным СМИ, женщина в последний раз связывалась с мужем в районе города Серпухова, затем машина направилась в Ярославскую область. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство».