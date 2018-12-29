Белый дом опроверг планы Дональда Трампа сократить группировку США в Афганистане

Президент не принимал такого решения, сказал представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис. Его слова передает Bloomberg. О том, что Трамп собирается в ближайшее время значительно сократить военное присутствие США в Афганистане, 21 декабря сообщили Wall Street Journal и Reuters. Как предполагала британская The Times, это может стать следствием переговоров с «Талибаном» (запрещенная в России организация).