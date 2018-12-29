Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в систематическом нарушении прав заключенных

По его словам, сейчас в американских тюрьмах находятся около 100 россиян. Они сталкиваются с издевательствами, отказом в медицинской помощи, необоснованным ужесточением режима, и моральным давлением. Иногда дело доходит до пыток, утверждает Антонов. Он напомнил, в частности, что летчику Константину Ярошенко при аресте выбили зубы, Виктор Бут содержался в спецблоке для террористов, а Мария Бутина более трех месяцев сидит в «практически полной изоляции». С 29 ноября по 6 декабря в американских тюрьмах умерли двое россиян. Один в тюрьме для мигрантов в штате Флорида, другой в штате Вашингтон, также ожидая выдворения из страны.