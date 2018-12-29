11 человек могли оказаться под снегом в Хабаровском крае

Несколько лавин сошло в поселке Многовершинный в Николаевском районе. Об этом сообщили ТАСС в районной администрации. ЧП произошло сегодня рано утром. Сначала пришло сообщение о том, что снежная лавина накрыла находящуюся в поселке компрессорную станцию золотодобывающей компании, где был один человек. К нему на помощь выдвинулась группа из 10 спасателей. Однако, их засыпала другая лавина. После этого сошла третья на пути к станции. Очередная спасательная группа сейчас пытается пробиться к оказавшимся под снегом людям.