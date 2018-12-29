Власти Германии одобрили план строительства туннеля в Данию
По данным агентства Рейтер, стоимость строительства оценивается в 8 миллиардов долларов. Туннель будет иметь протяженность 19 км. Он пройдет под дном моря через пролив Ферман-Бельт.
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По данным агентства Рейтер, стоимость строительства оценивается в 8 миллиардов долларов. Туннель будет иметь протяженность 19 км. Он пройдет под дном моря через пролив Ферман-Бельт.
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