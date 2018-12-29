Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если конгресс не выделит средства на строительство стены для предотвращения потока нелегальных мигрантов. «Либо мы строим (заканчиваем) стену, либо мы закрываем границу», -написал президент США в «Твиттере». В американском конгрессе уже почти неделю не могут прийти к согласию и утвердить финансирование ряда правительственных учреждений из-за разногласий о строительстве стены на границе с Мексикой. Это привело к частичной остановке работы правительственных структур — так называемому шатдауну. Сотни тысяч федеральных служащих отправлены в неоплачиваемые отпуска, либо продолжают работу, не зная, когда получат зарплату