Средняя ставка по ипотечным кредитам в ноябре превысила 9,5%

Об этом свидетельствуют данные Центробанка. В сентябре и октябре ставка находилась на исторически минимальном уровне в 9,41%. Банки повысили ставки после того, как ЦБ в сентябре поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,5% — впервые с 2014 года. А в декабре она еще повысилась на четверть процентных пункта. В результате ставки выдачи ипотеки в начале 2019 года тоже вырастут.