Русская православная церковь разрешила прихожанам причащаться в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне
Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, РПЦ воспринимает монастырь как русский, хотя он и ринадлежит Константинопольской церкви, как все афонские монастыри. Но «этот монастырь строился русскими монахами на русские деньги, там русское и украинское монашеское братство, там богослужение совершается на славянском языке», — заявил митрополит. При этом он уточнил, что в других афонских монастырях причащаться нельзя.
Напомню, Священный синод РПЦ объявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем после того, как Вселенский патриархат принял решение предоставить автокефалию Украинской православной церкови.
Комментарии2
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zibex 29 декабря 2018 | 02:42
"воспринимает монастырь как русский"?
А сейчас он греческий?
Так русский или российский??
vor_on 29 декабря 2018 | 03:01
zibex: русский тот, кто английского не знает