Русская православная церковь разрешила прихожанам причащаться в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, РПЦ воспринимает монастырь как русский, хотя он и ринадлежит Константинопольской церкви, как все афонские монастыри. Но «этот монастырь строился русскими монахами на русские деньги, там русское и украинское монашеское братство, там богослужение совершается на славянском языке», — заявил митрополит. При этом он уточнил, что в других афонских монастырях причащаться нельзя.

Напомню, Священный синод РПЦ объявил о разрыве евхаристического общения с Константинополем после того, как Вселенский патриархат принял решение предоставить автокефалию Украинской православной церкови.