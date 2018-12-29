В Лондоне не подтвердили договоренность с Москвой частично восстановить численность дипломатов в своих посольствах

В заявлении Форин-офиса говорится, что «никаких новых договоренностей достигнуто не было». Никаких изменений в позиции «по поводу российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве нет, это касается и мер, принятых после событий в Солсбери. Количество сотрудников в соответствующих дипмиссиях определяется действующими ограничениями».

Напомню, число сотрудников было значительно сокращено после высылки дипломатов в марте из-за дела Скрипалей. Накануне посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились восстановить численность дипломатов.