В Лондоне не подтвердили договоренность с Москвой частично восстановить численность дипломатов в своих посольствах
В заявлении Форин-офиса говорится, что «никаких новых договоренностей достигнуто не было». Никаких изменений в позиции «по поводу российского дипломатического присутствия в Соединенном Королевстве нет, это касается и мер, принятых после событий в Солсбери. Количество сотрудников в соответствующих дипмиссиях определяется действующими ограничениями».
Напомню, число сотрудников было значительно сокращено после высылки дипломатов в марте из-за дела Скрипалей. Накануне посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились восстановить численность дипломатов.
Комментарии2
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davi__koloradov 29 декабря 2018 | 02:21
Поздравляем рашко-МИД соврамши, в который раз.
vor_on 29 декабря 2018 | 02:39
смеетесь...а ему из кремля пригрозили сердечным приступом, вот с перепугу и назаявлял всякого