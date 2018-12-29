Россиян призвали с осторожностью посещать Египет после теракта в Каире

По мнению главы социального комитета Совета Федераций Валерия Рязанского, «надо приостанавливать поездки российских туристов в Египет или внимательнее относится к маршрутам экскурсий». В то же время он подчеркнул, что нельзя останавливать процесс нормализации отношений между Москвой и Каиром.

Накануне в египетской Гизе взорвался автобус с туристами. По данным МВД страны, неизвестные бросили в него самодельную бомбу. Погибли четыре человека — трое туристов из Вьетнама и гид-египтянин. 11 человек пострадали. Посольство России в Каире подтвердило, что россиян среди них нет.