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02:05, 29 декабря 2018

Россиян призвали с осторожностью посещать Египет после теракта в Каире

По мнению главы социального комитета Совета Федераций Валерия Рязанского, «надо приостанавливать поездки российских туристов в Египет или внимательнее относится к маршрутам экскурсий». В то же время он подчеркнул, что нельзя останавливать процесс нормализации отношений между Москвой и Каиром.
Накануне в египетской Гизе взорвался автобус с туристами. По данным МВД страны, неизвестные бросили в него самодельную бомбу. Погибли четыре человека — трое туристов из Вьетнама и гид-египтянин. 11 человек пострадали. Посольство России в Каире подтвердило, что россиян среди них нет.

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kremlefurer 29 декабря 2018 | 03:00

В Хрым дебилы #ля. Хотел сказать Рязанский.

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