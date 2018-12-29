В Казанском футбольном клубе «Рубин» есть долги по зарплате
Некоторые игроки не видели денег шесть месяцев, признал директор клуба Рустем Сайманов. Он отметил, что «Пока шума нет, но, наверное, скоро будет. Премиальных нет вообще». По словам Сайманова, они решили с главным тренером клуба Курбаном Бердыевым, что «премиальные за победу — это не совсем правильно». «Вышли в Лигу чемпионов и заработали для клуба денег — получили одни премиальные, вышли в Лигу Европы и чуть меньше денег — другие премиальные, никуда не вышли — нет премиальных. За что? За выигрыш у условного «Амкара» или «Анжи», но с десятым местом в таблице?» — сказал Сайманов. После 17 туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.