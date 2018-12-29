Александр Кокорин не сможет принять участие в матче с сотрудниками СИЗО

Об этом написала в Instagram его адвокат Татьяна Стукалова. Она утверждает, что действующий контракт с «Зенитом» запрещает футболисту играть при несертифицированных условиях. Кроме того, по ее словам, у Кокорина в СИЗО обострилась травма колена, что также не способствует нормальной игре.

Ранее сообщалось, что Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в футбол за команду заключенных против сотрудников СИЗО «Бутырка». По информации издания, проведение матча одобрила Федеральная служба исполнения наказаний. Позже Стукалова опровергла эту новость, заявив, что «кто-то явно издевается над положением ребят». Мосгорсуд оставил спортсменов под стражей до 8 февраля по делу о драках в центре Москвы.