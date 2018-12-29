Русская православная церковь будет открывать новые приходы по всему миру «без оглядки на Константинополь»

Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его словам, РПЦ вышла из епископских ассамблей и других органов, созданных Вселенским патриархатом. Сейчас под юрисдикцией РПЦ находятся около тысячи приходов и ряд епархий. Он отметил, что нельзя согласиться с тем, что «у Константинополя есть эксклюзивное право на пастырское окормление диаспоры» .

Синод РПЦ накануне принял решение образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе с центром в Париже и в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре.