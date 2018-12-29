Русская православная церковь будет открывать новые приходы по всему миру «без оглядки на Константинополь»
Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
По его словам, РПЦ вышла из епископских ассамблей и других органов, созданных Вселенским патриархатом. Сейчас под юрисдикцией РПЦ находятся около тысячи приходов и ряд епархий. Он отметил, что нельзя согласиться с тем, что «у Константинополя есть эксклюзивное право на пастырское окормление диаспоры» .
Синод РПЦ накануне принял решение образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе с центром в Париже и в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре.
Комментарии9
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davi__koloradov 29 декабря 2018 | 01:19
Кому вы нужны, раскольники подкремлевские?
cheater 29 декабря 2018 | 01:25
И эти люди называют кого-то раскольниками?
gerzr 29 декабря 2018 | 01:36
В православной церкви нет ине может быть "начальника" над всеми церквами. Первый среди рпвных - это не "главный среди подчинённых" ,как Папа у католиков. Поэтому русская церковь может организоаявать приходы. Почему нет?
philanthrop 29 декабря 2018 | 01:26
Похоже на распил бабла.
solonko 29 декабря 2018 | 01:29
А чего только по всему миру? Скооперируйтесь с Рогозиным и открывайте приходы по все Солнечной системе, а начните с Луны.
Кто бы объяснил РПЦ, что наглость и имперские амбиции - это ещё не каноничность.
ymnik29 29 декабря 2018 | 01:40
Везде , но не в Украине и Слава Богу !
begly_ 29 декабря 2018 | 01:42
Правильно, церковь это бизнес - больше приходов, больше доходов.
greeg1 29 декабря 2018 | 01:51
Хотел бы я посмотреть как служители РПЦ и ФСБ открывают приход в Мекке и Медине.
penny 29 декабря 2018 | 01:52
Новости в будущем времени означают враньё.