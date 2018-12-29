Погранслужба Украины опровергла свое заявление об отмене запрета на въезд в страну мужчин из России

Пресс-секретарь ведомства Олег Слободян написал в Facebook, что пограничники «продолжают осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев». В ответ на вопрос одного из пользователей о снятии запрета для россиян, он ответил: «Нет». При этом не уточнил, почему ранее сказал украинскому изданию «Гордон» противоположную информацию.

Напомню, на Украине было введено военное положение после конфликта в Керченском проливе. Киев, в частности, запретил въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.