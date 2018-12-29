Погранслужба Украины опровергла свое заявление об отмене запрета на въезд в страну мужчин из России
Пресс-секретарь ведомства Олег Слободян написал в Facebook, что пограничники «продолжают осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев». В ответ на вопрос одного из пользователей о снятии запрета для россиян, он ответил: «Нет». При этом не уточнил, почему ранее сказал украинскому изданию «Гордон» противоположную информацию.
Напомню, на Украине было введено военное положение после конфликта в Керченском проливе. Киев, в частности, запретил въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 29 декабря 2018 | 01:28
Мужчин на Украине и так много., зачем мужиков туда пускать., это бабы ихние по миру разъехались мандой зарабатывать.
in_cat_we_trust 29 декабря 2018 | 01:33
begly_: у таких ватников как ты манда вместо гтловы. А я бы очень хотел съездить в Украину. Крутая страна! Достойные, свободные, креативные люди, И вообще - красиво и душевно!
begly_ 29 декабря 2018 | 01:38
in_cat_we_trust:
А разве мной сказано что то в упрек Украине?, наоборот - указал на некоторое достоинство страны. С чем вы не согласны?, вам не нравятся украинки или украинские мужики?
slovoidelo199 29 декабря 2018 | 01:33
"Нехай щастыть!"(перевод с украинского: Нефиг шастать!!)
payalnick 29 декабря 2018 | 01:38
Нежное, трепетное отношение Погранслужбы к Женщине. Женщине-матери, жене, сестре. Да здравствует вечная Весна!