Число жертв взрыва в Каире увеличилось до четырех: погибли трое иностранцев и египтянин. В автобусе находились 14 вьетнамских туристов, а также водитель и гид. В результате инцидента ранения получили 11 туристов и водитель, погибли трое туристов и гид — гражданин Египта, говорится в заявлении Генпрокуратуры страны. Ранее сообщалось, что в результате теракта недалеко от знаменитых пирамид Гизы погибли два гражданина Вьетнама и экскурсовод-египтянин. Взрыв произошел накануне вечером. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сказал, что автобус самовольно отклонился от безопасного охраняемого туристического маршрута. Источники в силах безопасности Египта полагают, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.