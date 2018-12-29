Во Франции сегодня пройдут новые акции протеста «желтых жилетов»

Часть активистов по-прежнему считают недостаточными меры, предпринятые правительством страны по улучшению экономической ситуации.

Новые протесты, по некоторым данным, сегодня могут пройти в Париже, Ренне, Марселе и Бордо. Как передает ТАСС, акции поддерживает группа Эрика Друэ – одного из идейных вдохновителей «желтых жилетов». Кроме того, существуют предложения собраться на Елисейских полях в ночь на 1 января. Несмотря на подготовку новых акций, власти Парижа не собираются отменять праздничные мероприятия в центре города.

Последняя, шестая по счету акция протеста прошла во Франции неделей ранее. По оценкам властей, по сравнению с ноябрем количество протестующих на улицах сократилось в несколько раз. Масштаб акций пошел на спад после обращения президента Эмманюэля Макрона, который объявил о введении мер по улучшению социально-экономического положения французов. В частности, речь идет об увеличении минимального размера зарплат.

Накануне стало известно о начале расследования в отношении представителей «желтых жилетов». Оно связано с имитацией активистами казни Эмманюэля Макрона.