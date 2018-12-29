Верховный суд обязал курильщиков компенсировать вред соседям, в случае если дым попадает в их квартиры

Прецедентом стал случай в Новосибирске. Местный житель не стал мириться с пагубной привычкой своего соседа и решил в судебном порядке добиться компенсации. В своем исковом заявлении он указал, что ответчик на протяжении пяти лет курил на балконе, а дым потоками воздуха затягивало в соседнюю квартиру, где проживает семья с ребенком. «это подвергает риску здоровье и причиняет моральные страдания». Истец запросил 250 тысяч рублей. Суды первой и апелляционной инстанции ему отказали, однако мужчина проявил настойчивость и дошел до Верховного суда, который встал на его сторону, отметив, что российские граждане имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от табачного дыма, и ответчик причинил неудобство своим соседям. А поскольку действующее законодательство допускает взыскание компенсации морального вреда, жителю Новосибирска присудили 5 тысяч рублей.

Это решение включено в обзор судебной практики Верховного суда. Теперь нижестоящие инстанции должны ориентироваться на этот прецедент при рассмотрении аналогичных дел.