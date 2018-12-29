Главы Германии и Франции в очередной раз потребовали освободить украинских моряков
Они были захвачены в Керченском проливе. Ангела Меркель и Эмманюель Макрон выразили беспокойство в связи с присутствием военной силы в акватории и сказали, что моряки должны встретить предстоящие праздники в кругу семьи.
Конфликт в Керченском проливе произошел в конце ноября. Российские пограничники обстреляли три украинских военных судна, обвинив их в нарушении границы. Члены экипажей были арестованы.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
laz89 29 декабря 2018 | 00:08
- Скорость ракеты достигла 27 Маха...
- Простите. Маха это скорость звука?
- Маха - это Маша, в простонародье...
- Понятно. Следует ли из этого, что словосочетание "Дал Маху" означает, что отдал кому-то Машу, товарищ генерал космических войск?
- Генерал-Майор вообще-то...
danko1 29 декабря 2018 | 00:08
Уходящий год ознаменовался новыми преступлениями Путина из старых времен.
С Сомали сравнялись его пираты, бандиты из ФСБ.
yan19 29 декабря 2018 | 00:24
danko1: Путин имеет талант ,находить на российску задницу все новые и новые проблемы...-видимо хочет закрепить успех в недоразвитии России-новыми санкциями
mikhail_spb_ 29 декабря 2018 | 00:09
Нацдилер своих заложников так быстро не отпускает.
Кроме того, он в обмен ждёт крупные уступки и подарки.
ft18 29 декабря 2018 | 00:20
Володина Бред - вот им ответ!