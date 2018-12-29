Главы Германии и Франции в очередной раз потребовали освободить украинских моряков

Они были захвачены в Керченском проливе. Ангела Меркель и Эмманюель Макрон выразили беспокойство в связи с присутствием военной силы в акватории и сказали, что моряки должны встретить предстоящие праздники в кругу семьи.

Конфликт в Керченском проливе произошел в конце ноября. Российские пограничники обстреляли три украинских военных судна, обвинив их в нарушении границы. Члены экипажей были арестованы.