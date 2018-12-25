Один человек находятся в тяжелом состоянии после подрыва туристического автобуса у пирамид Гизы
Там сработало самодельное взрывное устройство. Три туриста из Вьетанама и египетский гид погибли, еще десяток человек ранены.
Сейчас в Каире большой приток туристов, это событие стало для всех шоком – сказал «Эху Москвы» местный гид Махмуд Сами.
Ранее премьер-министр страны предположил, что автобус мог отклониться от маршрута. По его словам, все тургруппы должны строго следовать по путям, которые хорошо известны местным силовикам.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.