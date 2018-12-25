Один человек находятся в тяжелом состоянии после подрыва туристического автобуса у пирамид Гизы

Там сработало самодельное взрывное устройство. Три туриста из Вьетанама и египетский гид погибли, еще десяток человек ранены.

Сейчас в Каире большой приток туристов, это событие стало для всех шоком – сказал «Эху Москвы» местный гид Махмуд Сами.

Ранее премьер-министр страны предположил, что автобус мог отклониться от маршрута. По его словам, все тургруппы должны строго следовать по путям, которые хорошо известны местным силовикам.