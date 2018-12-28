Строителям петербургского метро пообещали выплатить до конца года более 150-ти миллионов рублей долга по зарплате
Об этом сказал вице-губернатор города Николай Бондаренко.
В минувшую среду 30 строителей станции «Театральная» отказались подняться из шахты и объявили голодовку, протестуя из-за невыплаты зарплаты с сентября этого года. После встречи с властями акция протеста была прекращена. В общей сложности долги фирм-подрядчиков «Метростроя» перед работниками оцениваются в более чем 400 миллионов рублей.
Комментарии6
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tvitov66 28 декабря 2018 | 23:20
А до конца ЭТОГО года или 2030 - не уточнили?
danko1 29 декабря 2018 | 00:01
tvitov66: Так только пообещали выплатить, да и то 1/3 задолженности.
Что-что, а обещать у нас умеют, только выполнять не любят, начиная с Путина.
mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 23:22
Неужели кто-то ещё верит обещаниям властных жуликов и воров?
Похоже, метростроевцев разведут.
viktorova 28 декабря 2018 | 23:49
А почему нет уголовных дел за несогласованные акции? И где космонавты, винтящие протестующих?
Вот кого эта гребаная власть боится больше всего. Обычных работяг, которые могут выйти на улицу и смести нахрен все...
neon999 28 декабря 2018 | 23:56
Обещанного три года ждут.
Зачем на ЭМ распространяют лживые обещания ?
neyexo 28 декабря 2018 | 23:57
Какие долги по зарплате?
Ельцин давно ушел и даже умер ...