Строителям петербургского метро пообещали выплатить до конца года более 150-ти миллионов рублей долга по зарплате

Об этом сказал вице-губернатор города Николай Бондаренко.

В минувшую среду 30 строителей станции «Театральная» отказались подняться из шахты и объявили голодовку, протестуя из-за невыплаты зарплаты с сентября этого года. После встречи с властями акция протеста была прекращена. В общей сложности долги фирм-подрядчиков «Метростроя» перед работниками оцениваются в более чем 400 миллионов рублей.