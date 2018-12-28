Единственный поставщик продуктов для Росгвардии не исключил, что получил контракт из-за знакомства с Золотовым
Об этом совладелец мясокомбината «Дружба народов» Борис Ванинский сказал в эфире «Дождя», отвечая на претензии Фонда борьбы с коррупцией.
По словам предпринимателя, представители комбината в позапрошлом году написали письмо Золотову с предложением своих услуг. Ванинский отметил, что их отношения с главой ведомства нельзя назвать дружескими, но они были хорошо знакомы.
В августе ФБК написало о закупках Росгвардией продуктов по завышенным ценам. Золотов это опроверг и вызвал Алексея Навального на дуэль. Накануне стало известно, что «Дружба народов» остается единственным поставщиком Росгвардии.
Комментарии12
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j_partizan 28 декабря 2018 | 23:14
Израильская помойка, а не страна.
osal 28 декабря 2018 | 23:19
Были знакомы, но не знали, что один хочет купить продукты для Росгвардии, а другой хочет продать, хоть черту! И вдруг случайно встретились на рынке! Дальше Вы, Ваше честь, все знаете!
danko1 28 декабря 2018 | 23:52
osal: А прибыль от сверх доходов от продажи по завышенным ценам они поделили по-братски?
Или Золотов в соответствии со своим званием львиную долю хапнул?
mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 23:20
Несомненно.
Стал бы этот золотов пилить бабло с незнакомым вором!
eugene_netchaev 28 декабря 2018 | 23:44
Совладелец мясокомбината «Дружба народов» Борис Ванинский отметил, что их отношения с Золотовым нельзя назвать дружескими, но они были хорошо знакомы.
Именно поэтому мясокомбинат из Крыма получил право поставлять капусту во Владивосток!
ed10075 28 декабря 2018 | 23:32
Эти воры уже охренели от безнаказанности.
edun1952 28 декабря 2018 | 23:36
Крепчает дружба с бюджетом...
gelont 28 декабря 2018 | 23:42
Подельник раскололся , в соседнем кабинете чистосердечное под пытками пишет . Ванинского в Ванинский порт лет на несколько , пусть тайгу тяпает .
viktorova 28 декабря 2018 | 23:43
/Ванинский отметил, что их отношения с главой ведомства нельзя назвать дружескими,.../
Какая нахрен дружба с такими откатами! Друзья столько не требуют. Совсем золотов озверел...
shai13 29 декабря 2018 | 00:04
Зачем "не исключил" если и так понятно.
edun1952 29 декабря 2018 | 00:05
Вротимберги тоже не отрицают знакомства....
oleg_andreevich 29 декабря 2018 | 00:12
Раньше поставщиков было много, а теперь один. Ничего личного, просто "бизнес" .