Единственный поставщик продуктов для Росгвардии не исключил, что получил контракт из-за знакомства с Золотовым

Об этом совладелец мясокомбината «Дружба народов» Борис Ванинский сказал в эфире «Дождя», отвечая на претензии Фонда борьбы с коррупцией.

По словам предпринимателя, представители комбината в позапрошлом году написали письмо Золотову с предложением своих услуг. Ванинский отметил, что их отношения с главой ведомства нельзя назвать дружескими, но они были хорошо знакомы.

В августе ФБК написало о закупках Росгвардией продуктов по завышенным ценам. Золотов это опроверг и вызвал Алексея Навального на дуэль. Накануне стало известно, что «Дружба народов» остается единственным поставщиком Росгвардии.