Володин намекнул главам Франции и Германии на то, что их высказывания могут стать предметом внимания правоохранителей
По мнению председателя Госдумы, так органы могут отреагировать на очередной призыв иностранных лидеров отпустить задержанные в Керченском проливе экипажи украинских кораблей.
Тем временем все моряки официально признали себя военнопленными. Они хотят добиться от России изменения своего статуса – сказал «Эху Москвы» адвокат Николай Полозов.
Экипаж трех украинских кораблей были захвачены в Керченском проливе в конце ноября. Россия обвиняет их в нарушении границы.
Комментарии60
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orein51 28 декабря 2018 | 23:46
"Пролетая над гнездом кукушки" [к\ф]
plank1957 28 декабря 2018 | 23:47
Призыв отпустить оказывается содержит криминал. Я до сих пор удивляюсь, и как это наши законодатели свои законы физики не приняли?
valtameri 28 декабря 2018 | 23:48
Братва края потеряла.
neon999 28 декабря 2018 | 23:53
Типичное гавканье для показа соответствующей картинки по зомбоящику.
Володину тоже любой человек с улицы может где-то чем-нибудь пригрозить, а толку ?
curious69_ 28 декабря 2018 | 23:54
Вот что интересно.... Когда пользователи сайта ЭХа комментируют содержание длогов и выступлений различных авторов, то они выражают свою оценку мнения АВТОРОВ. И здесь комментируя даже безумного Маркова или чемпионки по жиму лёжа, можно удержаться в рамках языковых приличий. А вот комментировать новостной блок всё труднее. Хочется дать сто очков вперёд С Шнурову в использовании МАТА , а это гарантированный БАН от модераторов. Меня за антитолерантность за последние 5 лет модераторы уже три раза банили.
curious69_ 28 декабря 2018 | 23:59
curious69_: Ничего Володин даст команду а басманный суд привлечёт Меркель к строгой ответственности.Я первый занимаю очередь на аукционные рукавицы сшитые Меркель на мордовской зоне. Интересно ...где предел олигофрении у кремлёвских небожителей?
vroman 29 декабря 2018 | 00:00
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша!
nuvseunasok 29 декабря 2018 | 00:02
Совсем сдурели? Точно кормят чем-то магическим. Народ дуреет. Напрашивается на то, что высказывания лидеров РФ ( я уж про действия не говорю) будут оцениваться международным трибуналом?
tetriz 29 декабря 2018 | 00:13
nuvseunasok: каким трибуналом, сынок?
Всё стремительно летит к тому, что некому судить будет.
Никого не останется... Может мутировавшие африканские племена только...
brian 29 декабря 2018 | 00:02
Призывы Меркель и Макрона находятся за пределами политической этики, не их дело указывать России.
ts 29 декабря 2018 | 00:04
Признали себя военнопленными...
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Пусть признают себя инопланетянами или гражданами США... Они в России неподсудны...
ft18 29 декабря 2018 | 00:06
Володин Бред.
tetriz 29 декабря 2018 | 00:11
Моряки не могут "официально признать себя военнопленными".
Потому что не являются официальными лицами, уполномоченными делать заявление!
Вот какой дебил пишет тут такие статьи????
drtomsky 29 декабря 2018 | 00:15
Интересно, Володин окончательно вжился в роль или все же противно дебила изображать на потеху хозяину?