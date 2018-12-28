Володин намекнул главам Франции и Германии на то, что их высказывания могут стать предметом внимания правоохранителей

По мнению председателя Госдумы, так органы могут отреагировать на очередной призыв иностранных лидеров отпустить задержанные в Керченском проливе экипажи украинских кораблей.

Тем временем все моряки официально признали себя военнопленными. Они хотят добиться от России изменения своего статуса – сказал «Эху Москвы» адвокат Николай Полозов.

Экипаж трех украинских кораблей были захвачены в Керченском проливе в конце ноября. Россия обвиняет их в нарушении границы.