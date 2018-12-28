Футболист Александр Кержаков пожаловался в полицию на свою жену

Спортсмен считает, что супруга, с которой он разводится, готовила покушение на его убийство. Футболист в разговоре с интернет-изданием «Фонтанка» подтвердил, что написал заявление, так как имеет объективные причины опасаться за свою жизнь и здоровье. Его жена Милана Тюльпанова в инстаграме призвала Кержакова не «заниматься ерундой» и оставить ее и ребенка в покое. Сейчас супруги оспаривают в суде право воспитывать полуторагодовалого сына. Обоим назначена наркологическая экспертиза.