Футболист Александр Кержаков пожаловался в полицию на свою жену
Спортсмен считает, что супруга, с которой он разводится, готовила покушение на его убийство. Футболист в разговоре с интернет-изданием «Фонтанка» подтвердил, что написал заявление, так как имеет объективные причины опасаться за свою жизнь и здоровье. Его жена Милана Тюльпанова в инстаграме призвала Кержакова не «заниматься ерундой» и оставить ее и ребенка в покое. Сейчас супруги оспаривают в суде право воспитывать полуторагодовалого сына. Обоим назначена наркологическая экспертиза.
Комментарии3
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haldey 28 декабря 2018 | 22:39
Желтеем? Только и осталось сплетни, сплетни, сплетни))) Хотя и раньше сплетнями занимались, только мирового уровня)))
russiaparussia 28 декабря 2018 | 22:44
Надеюсь эту пиздомразь посадят. Будет знать как ребенка у отца отнимать. Чертова мразь, ни дня не занималась сыном, потом через два года объявилась и российское матриархатное государство сразу же бежит отбирать ребенка у отца, который все это время о нем заботился
spb_aborigen 28 декабря 2018 | 22:44
Российский спорт AS IT IS)