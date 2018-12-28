Число жертв взрыва туристического автобуса под Каиром выросло до трех
От ранений скончался гид-египтянин. Об этом сообщил премьер-министр страны. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие, когда мимо проезжал автобус с туристами из Вьетнама. Двое граждан этой страны погибли на месте. Еще 11 человек пострадали.
Сейчас Каире много туристов, для города ЧП стало шокирующим событием – сказал «Эху» местный гид Махмуд Сами.
Российское посольство в Каире отметило, что соотечественников среди пострадавших нет.
Комментарии1
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ts 28 декабря 2018 | 22:46
Вот тебе и Ебипет... Не в воздухе, так на земле взрывают...