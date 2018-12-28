Число жертв взрыва туристического автобуса под Каиром выросло до трех

От ранений скончался гид-египтянин. Об этом сообщил премьер-министр страны. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие, когда мимо проезжал автобус с туристами из Вьетнама. Двое граждан этой страны погибли на месте. Еще 11 человек пострадали.

Сейчас Каире много туристов, для города ЧП стало шокирующим событием – сказал «Эху» местный гид Махмуд Сами.

Российское посольство в Каире отметило, что соотечественников среди пострадавших нет.