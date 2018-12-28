Всех дворников, задержанных в Москве, отпустили из отделов полиции
На шестерых составили протокол о нарушении правил проведения митингов. Об этом говорится в твиттере портала «ОВД-инфо». Ранее сообщалось, что правоохранители задержали около 30 человек. Дворники пришли к управе нагорного района столицы с жалобами на условия труда. После того, как их выслушал местный глава, всех работников посадили в полицейские автобусы и развезли по отделам полиции. Как писал «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, дворников проверяли на экстремистские действия.
Комментарии3
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gregor 28 декабря 2018 | 22:45
Несколько дворников встретились подметая дворы ...,а это уже экстримизЬм .
Может они революцию задумали ?
vikwlad 28 декабря 2018 | 22:49
Анекдот:
– Вместо критики работы правительства – взяли бы и сами попробовали.
– Хорошо, дайте попробовать.
– А вот это уже призыв к свержению власти.
curious69_ 28 декабря 2018 | 22:47
В полиции им рассказали ,какой хороший БАЙ ( глава управы) ими руководит. Другие баи забирают у дворников ещё больше денег.