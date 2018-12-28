Всех дворников, задержанных в Москве, отпустили из отделов полиции

На шестерых составили протокол о нарушении правил проведения митингов. Об этом говорится в твиттере портала «ОВД-инфо». Ранее сообщалось, что правоохранители задержали около 30 человек. Дворники пришли к управе нагорного района столицы с жалобами на условия труда. После того, как их выслушал местный глава, всех работников посадили в полицейские автобусы и развезли по отделам полиции. Как писал «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, дворников проверяли на экстремистские действия.